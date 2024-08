Geschäft in Magdeburger Allee-Center ist pleite: Wie es jetzt mit der Filiale weitergeht

Magdeburg. - Die Fotostudiokette "studioline" hat einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht in Kiel eingereicht. Betroffen sind auch 75 Tochtergesellschaften, so der NDR. In Sachsen-Anhalt gibt es eine Filiale, die im Magdeburger Allee-Center zu finden ist.

Firmenpleite in Sachsen-Anhalt: Fotostudiokette ist insolvent

Ursache für die Firmenpleite seien gestiegene Mieten, weniger Kunden und teure Neueröffnungen, heißt es. Laut Medienberichten wird der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt fortgeführt. Alle gebuchten Fototermine finden wie geplant statt.

Die rund 500 Mitarbeiter erhielten ihre Gehälter bis September als Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit.

Laut eigenen Angaben betreibt die Fotostudiokette mit der Spezialisierung auf Portraitfotos rund 80 Filialen deutschlandweit. Die Ursprünge des Unternehmens gehen bis ins Jahr 1910 zurück.