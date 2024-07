In Magdeburg ist ein zuvor gestohlenes Auto vollständig ausgebrannt. Das Feuer entfachte sich im St-Laurentius-Weg.

Feuer in Magdeburg

In Magdeburg hat ein gestohlenes Auto gebrannt.

Magdeburg/DUR. - Am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr ist der Polizei in Magdeburg ein brennendes Auto im St-Laurentius-Weg gemeldet worden.

Zuvor war das Fahrzeug laut Zeugenaussagen gegenüber der Polizei in einen Unfall verwickelt gewesen. Die gerufene Feuerwehr löschte den Brand und die Polizei sicherte Spuren, heißt es.

Ein Auto ist in Magdeburg vollständig ausgebrannt. Foto: privat

Zwei bislang unbekannte Personen flüchteten zuvor in einem zweiten unbekannten Auto den Tatort, so die Polizei weiter. Eine Brandstiftung könne zum gegenwärtigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Das abgebrannte Fahrzeug ohne Kennzeichen sei zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden