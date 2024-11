Die Polizei rüstet sich für die Begegnung FCM gegen Hertha BSC Berlin in Magdeburg. Es könnte zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen, warnen die Beamten vor dem Spiel in der 2. Bundesliga.

FCM gegen Hertha BSC am Freitag in Magdeburg: Polizei erwartet gewalttätige Fans

Magdeburg. - Die Polizei wappnet sich für das Fußballspiel am Freitag, 29. November, zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC Berlin in Magdeburg. Anpfiff der Partie in der 2. Bundesliga soll 18.30 Uhr in der Avnet-Arena sein.

FCM gegen Hertha BSC: Bundespolizei verstärkt im Einsatz

Die Beamten erwarten zahlreiche Fans beider Mannschaften in der Landeshauptstadt - und, dass sie vor allem mit der Bahn anreisen. "Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei daher verstärkt im Einsatz sein", heißt es von Seiten der Polizei.

Der Grund: Gewalttätige Auseinandersetzungen müssten verhindert und eine friedliche und sichere An- und Abreise ermöglicht werden.

FCM gegen Hertha BSC: Züge in Sachsen-Anhalt werden kontrolliert

Darum komme es zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr sowie zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr überall in Sachsen-Anhalt zu Polizeieinsätzen in stark frequentierten Zügen. Vor allem auf der Strecke zwischen Berlin und Magdeburg, am Hauptbahnhof Magdeburg und am Haltepunkt Herrenkrug sei mit Polizeiaufgeboten zu rechnen.

Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die Polizeimaßnahmen.