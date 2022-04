Nach dem Aufstieg des 1. FC Magdeburg haben sich am Abend zahlreiche Menschen am Magdeburger Hasselbachplatz versammelt. Doch nach dem Einsatz von Pyrotechnik räumte die Polizei den Platz.

Am späten Abend setzte die Polizei am Hasselbachplatz Wasserwerfer ein.

Magdeburg – Nach dem Aufstieg des 1. FC Magdeburg im Heimspiel gegen den FSV Zwickau haben sich am Abend zahlreiche Fans in der Magdeburger Innenstadt versammelt, um die Rückkehr ihres Clubs in die zweite Liga zu feiern. Vor allem am Hasselbachplatz versammelten sich zahlreiche Fans um zu feiern. Doch am Abend eskalierte die Situation.