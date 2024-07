Ein Mann hat in einer Magdeburger Bankfiliale in der Lübecker Straße Tausende Euro ergaunert. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Magdeburg/DUR. - Zu einem EC-Kartenbetrug ist es bereits am 9. November 2023 in einer Bankfiliale in der Lübecker Straße in Magdeburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach hob ein bislang unbekannter Mann von einem fremden Bankkonto eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich ab. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die etwas zu dem mutmaßlichen Betrüger und seinem Verbleib sagen können.

So sieht der Gesuchte aus:

Wer kennt diesen Mann? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt unter der Rufnummer 0391/5463295 und dem Stichwort „EC-Kartenbetrug Lübecker Straße“ Hinweise zur Identität des Mannes entgegen.