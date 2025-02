Wahlhelfer sind in der Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg heftig von Maskierten attackiert worden. Wer kann Hinweise auf die Gruppe aus zwei Männern und einer Frau geben?

Heftiger Angriff auf Wahlhelfer in Magdeburg: Plakate entrissen, geschlagen und getreten

Drei Maskierte haben in der Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg einen Wahlhelfer verprügelt.

Magdeburg. - Bereits am Freitagabend wurden zwei Wahlhelfer beim Plakatieren in der Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg attackiert, wie die Polizei meldet.

Demnach waren die beiden Wahlhelfer gegen 22 Uhr mit Plakaten für die Bundestagswahl unterwegs, als sie von drei Maskierten zuerst beschimpft wurden. Anschließend sei einer der Wahlhelfer von der Gruppe ins Gesicht geschlagen und getreten worden, heißt es.

Die Plakate seien den Angegriffenen aus den Händen gerissen und auf die Straße geworfen worden. Danach flüchteten die Maskierten, darunter zwei Männer und eine Frau, in Richtung Damaschkeplatz.

Zeugen, die Angaben zu der Tätergruppe machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0391/5463295 an die Polizei zu wenden.