Ab kommendem Wochenende müssen sich Zugreisende in und um Magdeburg auf umfangreiche Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Der Grund: Die Bahn arbeitet am Eisenbahnknoten Magdeburg.

Magdeburg. - Im Zuge der Arbeiten der Deutschen Bahn (DB) am Eisenbahnknoten Magdeburg kommt es ab Freitag, 22. November, zu umfangreichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr, wie das Unternehmen ankündigt.

Demnach soll in der Nacht von 22. auf den 23. November auf Höhe des Klinkeparks eine neue Signalbrücke aufgestellt werden. Dafür sei eine Sperrung der Gleise zwischen dem Stadtteil Buckau und dem Hauptbahnhof nötig, heißt es. Die Züge sollen dann eine Umleitung fahren.

In den Nächten vom 23. bis 26. November werden laut Bahn die Weichen zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Schönebeck-Bad Salzelmen sowie Dodendorf erneuert.

Vom 22. bis zum 28. November soll es zu Beeinträchtigungen zwischen Schönebeck (Elbe) und Magdeburg-Buckau wegen Instandhaltungsarbeiten kommen. Zeitweise müsse hier die gesamte Strecke gesperrt werden, heißt es. Es sei für die genannten Zeiten und Reisende im Regionalverkehr ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

In der Nacht vom 25. auf den 26. November sollen die Züge der Linien Magdeburg und Erfurt (RE10) und Magdeburg und Aschersleben (RB41) nicht in Schönebeck (Elbe), sondern in Schönebeck Süd halten, so ein DB-Sprecher weiter.

Die Bauarbeiten für den südlichen Knoten Magdeburg dauern voraussichtlich noch bis 2027. Danach sind die Arbeiten am nördlichen Teil des Eisenbahnknotens geplant.