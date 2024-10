Verkaufsoffene Sonntage in Magdeburg: Wann haben die Geschäfte in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt geöffnet?

Magdeburg. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Magdeburg?

Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Magdeburg

In Magdeburg wird es in diesem Jahr im Rahmen des Weihnachtsmarktes noch drei verkaufsoffene Sonntage geben. Am 1. Dezember (1. Advent), 15. Dezember (3. Advent) und 29. Dezember haben die Geschäfte im Bereich der Innenstadt geöffnet. Die Geschäfte in der Altstadt haben dann von 13 bis 18 Uhr auf.

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Magdeburg

Für das kommende Jahr sind in Magdeburg noch keine verkaufsoffenen Sonntage geplant. Man geht aber stark davon aus, dass im Dezember anlässlich des Weihnachtsmarktes wieder Einkaufs-Sonntage stattfinden werden, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.