Einbruch in Magdeburg: Diebe erbeuten Quads und einen Jetski

In Magdeburg haben Einbrecher in der Nacht zu Freitag mehrere Quads und einen Jetski erbeutet. Da zum Abtransport des Diebesguts wahrscheinlich ein Lkw nötig war, hofft die Polizei auf Zeugen.

Magdeburg/DUR/slo – Auf einem Firmengelände in der Nachtweide in Magdeburg haben unbekannte Diebe in der Nacht zu Freitag insgesamt sechs Quads und einen Jetski erbeutet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die Täter wahrscheinlich mit einem Lkw unterwegs, um die erbeuteten Fahrzeuge abzutransportieren.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise zur Tat oder dem Transportfahrzeug der Diebe. Hinweise nimmt die Magdeburger Polizei unter der Nummer 0391 / 546-3295 entgegen.