E-Scooter in Magdeburg sorgen für Streit - Braucht Stadt mehr Regeln?

Gleich mehrere Anbieter von E-Scootern wollen in Magdeburg Fuß fassen. Doch die Elektroroller sorgen in der Stadt auch für Diskussionen. Müssen die Anbieter strenger reguliert werden?

Magdeburg - Ende August 2022 sind in Magdeburg die Elektroroller, die E-Scooter, von zwei Verleihfirmen aufgetaucht. Seitdem schlagen die Wellen der Diskussion hoch: Die einen freuen sich über ein zusätzliches und einfach per App verfügbares Mobilitätsangebot, die anderen sehen in den Fahrzeugen ein Hindernis. Das gilt vor allem dann, wenn die E-Scooter von ihren Nutzern so abgestellt werden, dass sie Wege blockieren.