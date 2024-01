Ein Licht-Kunstwerk ist an der Magdeburger Hubbrücke von Kabel-Dieben zerstört worden.

Dreister Klau in Magdeburg: Kabel-Diebe zerstören Kunstwerk an Hubbrücke

Das Licht-Kunstwerk von Maurizio Nannucci ist seit 2008 an der Hubbrücke in Magdeburg zu finden. Nun wurde es wieder Opfer eines großen Kabeldiebstahls. Foto:

Magdeburg/DUR. -Ein Kunstwerk ist in Magdeburg durch Diebe zerstört worden. Dies geht aus einer Mitteilung des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben hervor.

Demnach betrifft der Klau offenbar die Lichtinstallation „Von Soweit her bis hier hin…“ von Maurizio Nannucci an der Hubbrücke. Sie kann wegen des Diebstahl von 60 Metern Kabel nicht mehr leuchten, wodurch die Stromversorgung der 46 Buchstaben nicht mehr gegeben sei. Nach Norden blau und nach Süden rot, ergänze sich der Text „Von Soweit her bis hierhin / von hier aus noch viel weiter“ auf beiden Seiten der Hubbrücke.

Die Installation, die sich seit 2008 an der ehemaligen Hubbrücke in Magdeburg befindet, wurde bereits 2012 Opfer von großflächigem Vandalismus. Wann der Schriftzug nun wieder leuchten werde, sei noch nicht abzusehen, heißt es.