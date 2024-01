Die Polizei in Magdeburg suchte mithilfe eines Fotos nach Zeugen, die einen EC-Karten-Betrug aufklären können. Die Gesuchten sind nun identifiziert worden.

Mann vergisst EC-Karte in Bank: Diese Personen klauen mehrere Hundert Euro

Diebstahl in Magdeburg

In Magdeburg wurden mit einer geklauten EC-Karte mehrere Hundert Euro abgehoben.

Magdeburg/DUR. - Eine vergessene EC-Karte ist am 20. September in Magdeburg gestohlen worden. In diesem Zusammenhang suchte die Polizei nach den beiden mutmaßlichen Tätern.

Nun sind die zwei Gesuchten identifiziert worden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche.