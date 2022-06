Social-Media „die.tischlerin“ in Magdeburg: So schraubt Isabelle Vivianne an ihrer Youtube-Karriere

Isabelle Vivianne ist die erste Influencerin, die in Magdeburg in Deutschlands größtem Youtube-Studio zu Gast ist. Vier Wochen lang schraubt und sägt sie an ihrer Karriere. Das hat die Tischlerin vor.