Die ausländische Bevölkerung wächst: Jeder zehnte Magdeburger ist ohne deutsche Staatsangehörigkeit

Warum die ausländische Bevölkerung in Magdeburg in den vergangenen Jahrzenten stets einen positiven Geburtensaldo erreichte, die deutsche Bevölkerung aber nicht.

Magdeburg - Die ausländische Bevölkerung in Magdeburg wächst. Das geht aus dem Statistischen Quartalsbericht des Amtes für Statistik der Landeshauptstadt Magdeburg hervor. Im Jahr 2020 hatte die ausländische Bevölkerung einen Anteil von 9,9 Prozent an der Gesamtbevölkerung in Magdeburg. Damit hatte jeder zehnte Magdeburger mit Hauptwohnsitz in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Hinzu kommen 4,1 Prozent, die der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zugerechnet werden. Das entspricht 9868 Menschen.