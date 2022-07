Der Hitze schutzlos ausgeliefert Wie Magdeburger Obdachlosen in der Hitzewelle helfen

Wer kann, flüchtet in der aktuellen Hitze in die noch halbweg kühle Wohnung: Doch was ist mit denen, die keine Wohnung haben? Die Bahnhofsmission in Magdeburg unterstützt Obdach- oder Wohnungslose auch im Sommer.