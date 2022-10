Demonstration in Magdeburg gegen Energiekrise und Ukraine-Krieg - Teilnehmerzahl erneut rückläufig

Am Montag sind in Magdeburg wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen um gegen Energiekrise, Ukraine-Krieg und die Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Wie schon in den vergangenen Wochen zuvor, war die Teilnehmerzahl der Protestler erneut rückläufig.

In Magdeburg wurde am Montag wieder gegen die Energiekrise und den Ukraine-Krieg demonstriert.

Magdeburg - Am Montagabend waren wieder mehrere Demonstrationen gegen Energiekrise, Ukraine-Krieg und Politik der Bundesregierung in Magdeburg angemeldet. Protestzüge führten unter anderem am alten Markt und am Domplatz entlang. Beide Demos trafen sich auf dem Breiten Weg und verschmolzen zu eine großen Demonstration.