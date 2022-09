Kundgebung Demonstration in Magdeburg: 2000 Menschen protestieren gegen Energiepreise und Ukraine-Krieg

In Magdeburg demonstrierten am Montagabend wieder zahlreiche Menschen gegen die hohen Energiekosten, den Ukraine-Krieg und die Politik der Bundesregierung. Laut Polizei beteiligten sich an der Kundgebung über 2000 Menschen.