Hygienemängel Nach Wallraff-Bericht über Filiale in Halle: Wie steht es um Burger King in Magdeburg?

Burger King gehört mit McDonald’s zu Fast-Food-Marktführern. Aber RTL-Reporter Wallraff hatte Hygienemängel in Filialen aufgedeckt, so in Halle. Was ist mit Magdeburg?