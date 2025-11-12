Ein 42-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend am Breiten Weg in Magdeburg von einem 28-Jährigen niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch kurz darauf von der Polizei gestellt werden.

Nach einem Streit wurde ein 42-Jähriger am Breiten Weg in Magdeburg niedergeschlagen und ausgeraubt.

Magdeburg. – Am Dienstagabend ist es gegen 23.30 Uhr am Breiten Weg in Magdeburg zu einem Überfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, schlug ein 28-Jähriger einen 42-Jährigen zuerst nieder und raubte ihn anschließend aus.

Demnach habe es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gegeben. Im Verlauf des Streits habe der 28-Jährige dem 42-Jährigen ins Gesicht geschlagen und Geld gefordert.

Aus Angst vor Gewalt: 42-Jähriger rückt Geld heraus

Um weitere Gewalt zu vermeiden, habe der Geschädigte erklärt, dass sich sein Geld in seiner Hosentasche befinde. Daraufhin habe der 28-Jährige das Geld sowie Tabak aus der Tasche genommen und sei zu Fuß in Richtung Hasselbachplatz geflohen.

Dank der Täterbeschreibung konnten Beamte der Bundespolizei den Täter wenig später im unmittelbaren Umfeld lokalisieren und identifizieren. Die Polizeikräfte des Reviers Magdeburg sicherten vor Ort Spuren. Nach den polizeilichen Maßnahmen sei der 28-Jährige wieder entlassen worden. Die Ermittlungen dauern an.