Ein Kind ist auf einem Parkplatz in der Braunlager Straße in Magdeburg von zwei Jugendlichen geschlagen und verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach den Angreifern.

Zwei Jugendliche misshandeln Kind in Braunlager Straße: Wer sind die Schläger?

Parkplatz in Magdeburg

Zwei Jugendliche haben auf einem Parkplatz in Magdeburg auf ein Kind eingeschlagen.

Magdeburg. - Zwei Jugendliche haben am Montagabend ein Kind auf einem Parkplatz in der Braunlager Straße in Magdeburg misshandelt, wie die Polizei meldet.

Demnach befand sich der 13 Jahre alte Junge gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz, als eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher hinzukam. Während ein Mädchen sich zurückhielt, sollen die zwei männlichen Gruppen-Mitglieder auf das Kind eingeschlagen haben, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Der 13-Jährige wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zwei Zeugen sollen sich ebenfalls auf dem Parkplatz befunden haben, so die Beamten weiter.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat: Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter dem Stichwort „Körperverletzung Braunlager Straße" und der Rufnummer 0391/5463295 an die Polizei zu wenden.