Magdeburg/dpa - Bei einem Wohnungsbrand in Magdeburg ist ein Mensch gestorben. Die Feuerwehr fand die leblose Person am Samstagmorgen während der Löscharbeiten, wie ein Sprecher mitteilte.

Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in der St.-Josef-Straße in Neu Olvenstedt waren durch einen piependen Rauchwarnmelder auf den Brand in der Wohnung aufmerksam geworden und wählten die Notrufnummer 112. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen - ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist noch unklar. Die Identität müsse erst noch zweifelsfrei geklärt werden, hieß es im Polizeirevier Magdeburg.

Dort werden auch die Ermittlungen zur Brandursache geführt. Der Brandschaden liegt laut Feuerwehr bei rund 80.000 Euro.