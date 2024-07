In Stadtfeld-Ost kam es zu einem Brand mehrerer Müllcontainer. Durch die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Steckt hinter dem Brand ein Feuerteufel?

Feuerteufel unterwegs? Brennende Müllcontainer in Stadtfeld sorgen für Feuerwehreinsatz

Brand in Magdeburg

Die Feuerwehr musste in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Brand mehrerer Müllcontainer in Stadtfeld-Ost löschen.

Magdeburg. In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es zu Müllcontainer-Bränden in Stadtfeld-Ost. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten in der Annastraße mehrere Müllcontainer, welche durch Freiwillige Feuerwehr Diesdorf und die Berufsfeuerwehr gelöscht werden mussten.

Brennende Müllcontainer lassen Fenster zerbersten

Demnach sei der Brand von drei Müllcontainern in einem Hinterhof entstanden und habe anschließend auf eine Häuserfassade übergegriffen. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Diesdorf seien durch die entstandene Hitze ein Fenster eines Geschäfts im Erdgeschoss sowie ein Fenster im Treppenhaus kaputt gegangen. Durch schnelles Eingreifen von Polizei und Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Geschäft verhindert werden.

Brennende Müllcontainer verursachen 20.000 Euro Schaden

Die Bewohner des Hauses kamen noch einmal mit dem Schrecken davon. Laut der Feuerwehr wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der im Treppenhaus entstandene Rauch habe lediglich zu einigen verrauchten Wohnungen geführt. Nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte, konnten die Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wie es zu dem Brand kommen konnte ist noch unklar. Der bei dem Brand entstandene Schaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.