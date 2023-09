In der Klosterwuhne in Magdeburg ist am Mittwochmittag eine Sprengsatz-Attrappe im Keller der alten SED-Parteischule entdeckt worden. Dies löste einen Großeinsatz der Polizei aus.

In der ehemaligen SED-Parteischule in der Klosterwuhne in Magdeburg ist im Keller offenbar eine Sprengsatz-Attrappe von Geocachern gefunden worden. Die Polizei hatte das Areal abgeriegelt. Foto:

Magdeburg (vs) - Am Mittwochmittag lief ein groß angelegter Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Klosterwuhne in Magdeburg. Der Grund war ein möglicher Sprengsatz-Fund. Im Keller der ehemaligen SED-Parteischule war durch Bauarbeiter eine merkwürdige Kiste mit einem möglichweise gefährlichen Inhalt entdeckt worden. Daraufhin war die Polizei alarmiert worden, auch die Feuerwehr rückte aus.

Geocacher haben am Mittwoch Magdeburg in Atem gehalten - mit einer Bomben-Attrappe. Foto: Thomas Schulz

Für die Zeit des Einsatzes wurde ein Sicherheitskreis von rund 200 Meter um den Fundort abgesperrt. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe mussten die Straßenbahnlinie 10 umleiten. Spezialisten der Polizei nahmen unter Vollschutz den ominösen Gegenstand unter die Lupe. Nach genauer Prüfung stand für sie fest: Es handelt sich um eine Attrappe.

Dieses Schreiben lag der Bomben-Attrappe in der Magdeburger Klosterwuhne bei. Foto: Thomas Schulz

Anhand von Zetteln sowie einem "Fundbuch", das dort hinterlegt war, scheint es sich um eine Attrappe für Geocacher zu handeln. Geocaching ist eine Art moderne Schnitzeljagd, bei der mit Hilfe von GPS-Daten versteckte Gegenstände gefunden werden sollen. "Spezialeinheit Cobra: Schnell entschärfen Sie die Bombe. Geben Sie den Code ins Handy ein", heißt es auf einem, der Attrappe beigelegten Schreiben, "das muss der Auslöser sein".

Die Magdeburger Klosterwuhne war rund um die ehemalige SED-Parteischule weiträumig von der Polizei abgeriegelt worden. Es sollte einen Bomben- und Sprengstofffund geben, hieß es. Foto: Thomas Schulz

Laut dem "Fundbuch" ist die Attrappe im Jahr 2013 das letzte Mal gefunden worden. Zumindest besagt dies der letzte Eintrag. Wer die Attrappe, die für den stundenlangen Großeinsatz gesorgt hat, dort deponiert hat, ist aktuell noch unklar.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe warnten am Mittwochmittag vor einem möglichen Bomben- und Sprengstofffund im Bereich der Rostocker Straße in Magdeburg, die benachbart zur ehemaligen SED-Parteischule in der Klosterwuhne liegt. Screenshot: MVB-Störungsmelder, abgerufen um 13.16 Uhr

So hatten die Magdeburger Verkehrsbetriebe über ihren Störungsmelder gewarnt: "Linie 10: Möglicherweise Bomben- und Sprengstoff-Fund im Bereich Rostocker Straße. Wir fahren von Sudenburg Richtung Kastanienstraße. Ab Kastanienstraße fahren wir zum Neustädter See. Eine Bahn pendelt zwischen Barleber See und Pettenkofer Straße." Die Rostocker Straße liegt benachbart zur Klosterwuhne und der ehemaligen SED-Parteischule.