Neue Blitzer sind in Magdeburg aufgestellt. Wir zeigen, wo Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 13. und 17. Januar für Verkehrssünder teuer werden können.

Achtung! Neue Blitzer in den Straßen von Magdeburg - auch am Schleinufer

Blitzer vom 13. bis 17. Januar in der Leipziger Chaussee und am Schleinufer.

Magdeburg. - Auch an den Feiertagen über Weihnachten hat das Ordnungsamt in Magdeburg potenzielle Temposünder auf dem Radar. Dies teilt die Stadtverwaltung mit - und auch, auf welchen Straßen ab 13. Januar in der Landeshauptstadt die Blitzer stehen.

Hier wird vom 13. bis 17. Januar gelasert:

Sankt-Michael-Straße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Schleinufer (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(50 km/h Höchstgeschwindigkeit) Leipziger Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(50 km/h Höchstgeschwindigkeit) Calenberger Straße (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet Auto- und Lkw-Fahrer um die Einhaltung der Geschwindigkeitshöchstbegrenzungen und besondere Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer wie Kinder, Senioren und Radfahrer.

Außerdem könne es abhängig von der herrschenden Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzgeräte von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.