Bilanz nach 54,5 Stunden Rekord für Weihnachtsblitzer in Magdeburg: Pro Minute rauscht ein Auto in die Falle

Magdeburgs bekanntester Blitzer stellt noch bis Jahresende 2021 Sündern in der Tempo-30-Zone am Allee-Center nach. Trotz öffentlicher Bekanntgabe überschreiten an dieser Stelle Autofahrer zur Weihnachtszeit tausendfach das Tempolimit.