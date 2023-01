Max-Wille-Platz Betrunkener Vater stört Zirkusvorstellung in Magdeburg: Jugendamt nimmt Zweijährigen mit

Ein alkoholisierter 34-Jähriger hat in Magdeburg auf dem Max-Wille-Platz eine Zirkusvorstellung gestört. Daraufhin rückte die Polizei an. Sein zweijähriger Sohn kam in Obhut des Jugendamts.