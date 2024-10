Die MVB erneuern weiter in der Halberstädter Straße in Magdeburg die Gleise. Der nächste Bauabschnitt ab 21. Oktober führt nicht nur zu Fahrplanänderungen und Umleitung des Verkehrs, sondern auch zu nächtlichen Ruhestörungen.

Magdeburg. - Ab Montag, 21. Oktober, soll die Erneuerung der Schienen auf der Halberstädter Straße fortgesetzt werden, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) melden.

Demnach sollen dann die Bauarbeiten an der Straßenbahnstrecke am Südring im Stadtteil Sudenburg in die dritte Phase gehen. Dann sollen an der betroffenen Stelle die alten Fahrbahnplatten im Gleisbereich und die Schienen herausgerissen und gegen neue Gleise und leiseren Asphalt getauscht werden.

Da die Arbeiten zum Teil auch in der Nacht erfolgten, müssten Anwohner mit Lärmbeeinträchtigungen rechnen, hei´ßt es.

Außerdem gebe es Änderungen im Fahrplan der Buslinien 52 und N3, die in Fahrtrichtung Sudenburg über den Magdeburger Ring und den Lemsdorfer Weg umgeleitet werden müssten. Die N3 fahre darüber hinaus weiter über Salzmannstraße. Dort sollen die Ersatzhaltestellen Lemsdorfer Weg, Heidestraße und Salzmannstraße eingerichtet werden. Die Haltestellen Eiskellerplatz, Ambrosiusplatz, Braunlager Straße und Hansa-Park könnten von der Linie N3 in Richtung Reform nicht bedient werden, so die MVB weiter.

Daneben werde ebenfalls der Autoverkehr in Richtung Sudenburg über den Magdeburger Ring und Lemsdorfer Weg umgeleitet.

Die Arbeiten seien bis zum 15. August geplant, heißt es. In dieser Zeit werde der Verkehr stadtauswärts auf der Halberstädter Straße umgeleitet. Stadteinwärts sei der Verkehr weiterhin möglich.