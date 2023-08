An Autos in Magdeburg ist in mehreren Stadtteilen die Luft abgelassen worden. Die Fahrtauglichkeit der Fahrzeuge ist nicht mehr gewährleistet. Foto:

Magdeburg (vs) - Die Polizei in Magdeburg warnt: Zahlreiche Reifen von Autos sind in der Nacht manipuliert worden. Autofahrer sind angehalten, unbedingt vor Fahrtanritt ihre Fahrzeuge zu überprüfen.

Betroffen sind offenbar Autos in mehreren Stadtteilen Magdeburgs. Dabei soll jeweils an den Ventilen Luft von den Reifen abgelassen worden sein.

Unbekannte lassen Luft aus Autoreifen in Magdeburg - war es eine gezielte Aktion?

Die Volksstimme sprach mit Arno Frommhagen, einem Betroffenen, der sich über die Aktion entrüstet zeigte. Sein Auto war ebenfalls mutmaßlich von Mitgliedern einer Gruppe angegriffen worden.

Das Schreiben von "The Tyre Extinguishers", die sich als Klimaaktivisten ausgeben, klebte an den manipulierten Autos. Foto: Ivar Lüthe

Skurril: Bei dem Fahrzeug, das Nahe des Schleinufers stand, handelt es sich um ein Elektrofahrzeug. An der Scheibe des Autos war allerdings ein Schreiben angebracht worden, das vor Autos mit Benzinverbrauch warnt. "Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto", heißt es dort von einer Vereinigung, die sich "The Tyre Extinguishers" ("Die Reifenlöscher") nennt.

Vorder- und Hinterreifen sind gezielt an Magdeburger Autos manipuliert worden. Foto: Arno Frommhagen

Die anonymen Verfasser des Schreibens wenden sich offenbar insbesondere gegen große Autos (SUV) im Straßenverkehr und geben den Automobilkonzernen die Mitschuld an Umwelt- und Klimaproblemen. Dafür nehmen die Verfasser allem Anschein nach die Gefahr für die betroffenen Autofahrer in Kauf.

Dieser Zettel klebte an der Scheibe eines manipulierten Elektro-Autos in Magdeburg am Schleinufer. Foto: Arno Frommhagen

Nach bisherigem Kenntnisstand sind bislang die folgenden Bereiche der Stadt betroffen:

Zentrum

Buckau

Leipziger Straße

Gegenwärtig überprüfe die Polizei, wie viele Fahrzeuge in welchem Maße betroffen sind und warnt eindringlich vor den Gefahren von manipulierten Reifen im Straßenverkehr.