WebSerie "7 vs Wild" Ausgesetzt für 10.000 Euro: Das Wildnis - Experiment eines Magdeburgers auf YouTube

Überleben in der Wildnis - dieser Herausforderung stellen sich sieben deutsche Männer. Es geht um die neue YouTube-Serie "7 vs. Wild", die Millionen Outdoor-Fans begeistert. Was ist dran am Hype - den ein Magdeburger erzeugt?