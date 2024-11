Zu einem Feuerwehreinsatz kommt es auf der Arndtstraße in Magdeburg. Dort verschmiert Öl die Fahrbahn.

Vorsicht, Feuerwehr im Einsatz in Magdeburg: Öl hat sich auf Arndtstraße ergossen

Magdeburg. - Zu einem Feuerwehreinsatz kommt es am Donnerstagmorgen in der Arndtstraße in Magdeburg, wie die Polizei meldet.

Demnach soll sich der Einsatz auf die Strecke zwischen Lessingplatz und Hans-Löscher-Straße erstrecken. Dort hat sich Öl auf die Fahrbahn ergossen. Die Feuerwehr leistete technische Hilfe vor Ort. Die Arbeiten sollen nun an eine Fachfirma übergeben werden, so die Feuerwehr auf Nachfrage.

Die Polizei bittet darum, an der Stelle besonders vorsichtig zu fahren.