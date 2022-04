Ansiedlung von Kochbox-Startup - Hello-Fresh schafft bei Magdeburg 1500 neue Jobs

Magdeburg/MZ - In der Corona-Pandemie wurde wieder verstärkt zu Hause gekocht. Die Umsätze des Kochbox-Anbieters Hello- Fresh, der Lebensmittel online versendet, stiegen dadurch deutlich. Das Berliner Startup geht davon aus, dass dies so bleibt und weiter neue Kunden gewonnen werden können. Denn das 2011 gegründete Unternehmen investiert nun kräftig in ein zweites Werk. Vor den Toren Magdeburgs, in Barleben, wird eine neue Produktionsstätte errichtet, mit der sich das Liefervolumen in Deutschland verdoppeln soll, teilte das Unternehmen am Montag mit. „Wir sehen, dass sich die Bereitschaft, Lebensmittel online zu kaufen, im Laufe der vergangenen Jahre stark erhöht hat und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend noch weiter entwickeln wird“, sagte Geschäftsführer Nils Herrmann.