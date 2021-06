Angeblicher Spendensammler klaut 97-Jähriger die Geldbörse

Magdeburg - In Magdeburg hat sich ein Mann als Spendensammler ausgegeben und eine 97-Jährige in ihren eigenen vier Wänden bestohlen. Die Seniorin hatte den Trickdieb Freitagmittag in ihre Wohnung gelassen, wie die Polizei am Samstag in Magdeburg mitteilte. Dort habe der Mann die Geldbörse der 97-Jährigen mit einem dreistelligen Eurobetrag genommen und sei geflüchtet. Zuvor sei der Täter auch bei weiteren Anwohnern gewesen. Die Polizei sucht nun nach weiteren betroffenen Anwohnern oder Personen, die Hinweise geben können. Sie appellierte zudem, keine unbekannten Personen in die eigene Wohnung zu lassen.