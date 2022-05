Magdeburg (vs) - Es ist beschlossene Sache: In Ostdeutschland soll in den nächsten Jahren ein „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und deutsche Einheit“ entstehen. Beim Standort mischt Magdeburg mit. Das neue Zentrum hat das Ziel, die gewaltigen Erfahrungen der Ostdeutschen bei der Transformation der Gesellschaft zu bündeln, zu analysieren und für das eigene Land und Europa nutzbar zu machen. Matthias Platzeck (SPD), ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg, sieht in dem Zentrum einen Ort der Begegnung, des Wissens und des Austausches.