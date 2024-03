In einer Parkanlage in der Köthener Friedhofstraße ist es am Sonntag, 17. März, zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen gekommen. Zwei Tatverdächtige wurden gefasst.

Zwischenfall in Parkanlage in Köthen - Jugendlicher schlägt 14-Jährigem mit Faust ins Gesicht

Die Polizei war in Köthen gefordert.

Köthen/MZ. - In einer Parkanlage in der Köthener Friedhofstraße ist es am Sonntag, 17. März, zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen gekommen, bei der ein 14-Jähriger verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte sich der14-Jährige gemeinsam mit einer Gruppe Gleichaltriger gegen 17 Uhr in dem Park aufgehalten, als zwei Jugendliche auf ihn zukamen und einer der beiden - ein 18-Jähriger - ihm plötzlich mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 14-Jährige ging zu Boden. Er zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich sowie am Oberkörper zu. Während des Faustschlages stand ein 16-Jähriger „mit einem Schlagwerkzeug" (Polizei) und in bedrohlicher Haltung vor ihm. Zum Einsatz kam das Schlagwerkzeug nicht.

Die beiden Angreifer flüchteten mit Fahrrädern vom Tatort in der Friedhofstraße in Köthen

Die beiden Angreifer flüchteten mit Fahrrädern vom Tatort. Die hinzugerufene Polizei konnte kurze Zeit später den 18-Jährigen noch im Park und den 16 Jahre alten Jugendlichen an seiner Wohnanschrift aufgreifen.

Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Der 14-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahes Krankenhaus verbracht. Zu möglichen Hintergründen der Auseinandersetzung machte die Polizei in Köthen keine Angaben.