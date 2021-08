Zwischen Reppichau und Köthen wird Müll gesammelt

Die Jugendlichen auf Tour, hier in Wittenberg.

Reppichau/Köthen/MZ - Noch bis 26. August veranstaltet die Jugend des World Wide Fund for Nature (WWF) einen Clean Up Walk. „Auf der Wanderung von Wittenberg bis nach Köthen beseitigen die jungen Umweltschützer eine Woche lang Abfälle, die andere in der Natur zurückgelassen haben.

Dabei lernen sie zudem das WWF-Projektgebiet ,Mittlere Elbe“ kennen und sammeln Spenden für die Müllentsorgung im Golf von Davao (Philippinen)“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Route führt dabei auch über Reppichau. Treffpunkt ist Mittwoch, der 25. August, um zehn Uhr an der Soccerarena, Zum Waldstadion 2. Insgesamt wandert die WWF Jugend über den Tag eine Route von etwa 14 Kilometern nach Köthen zur nächsten Unterkunft, dem Veranstaltungszentrum Schloss Köthen.

Eigentlich ist die Anmeldefrist längst verstrichen, doch wer möchte, kann auch am Mittwoch noch dazu kommen und sich beteiligen, wie Doreen Kolonko von WWF Deutschland versichert. Eine solche Müllsammelwanderung findet bereits zum vierten Mal statt, die Orte wechseln aber.

Mehr Infos, etwa zum Spendenprojekt, unter www.wwf-jugend.de/pages/clean-up-walk