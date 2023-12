Unfall am Markt in Wulfen

Der Bus rollte ohne Fahrer mit acht Fahrgästen von der Haltestelle am Markt in Wulfen rund 30 Meter rückwärts gegen dieses Verkehrsschild, das man nach dem Unfall ersetzte.

Wulfen/Köthen/MZ. - Rund fünf Monate nach einem Unfall am Bahnhof Köthen mit einem Bus, dessen Fahrer 1,79 Promille Alkohol im Blut hatte, hat ein betrunkener Busfahrer der Vetter Verkehrsbetriebe einen weiteren Unfall verursacht. Der Bus der Linie 479 rollte am 7. Dezember gegen 13 Uhr an der leicht ansteigenden Haltestelle am Markt in Wulfen mit acht Fahrgästen rund 30 Meter rückwärts und prallte dann gegen ein Verkehrsschild. Eine improvisierte Messung der Strecke per Smartphone ergab mindestens 27 Meter.