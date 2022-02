Zwei Leichtverletzte in Wülknitz - Fiat übersieht haltenden VW am Straßenrand

Kleinwülknitz/MZ - Ein 50-jähriger VW-Fahrer und eine 46-jährige Fahrerin eines Fiat sind bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in der Köthener Straße in Kleinwülknitz leicht verletzt worden.

Nach Angaben des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld hatte der 50-Jährige mit seinem Auto am rechten Straßenrand gehalten.

Die hinter ihm fahrende Frau im Fiat habe das nicht rechtzeitig bemerkt und sei mit ihrem Auto gegen den haltenden Volkswagen geprallt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Blechschaden gab die Polizei mit rund 15.000 Euro an.