Auf ihrer Scheune in Diebzig haben Alexa Sabarth und Jörn Wogram zwei kleine Störche. Experte Ingolf Todte zählt insgesamt 41 Junge im Altkreis Köthen.

Zwei Jungstörche auf Scheunendach in Diebzig - Experte zufrieden mit Zahlen

Diebzig/MZ. - Alexa Sabarth ist überrascht, welche seltsamen Laute die kleinen Untermieter machen. „Sie quietschen und miauen und fiepen“, erzählt die Biologin. „Ich wusste gar nicht, dass die so stimmfreudig sind.“ Auf dem Dach ihrer Scheune in Diebzig hocken zwei Jungstörche in einem Nest. Einen „herzerwärmenden Anblick“ nennt die Biologin die Vogelfamilie.