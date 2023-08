Bewohner auf Kompostierungsanlage Zwei junge Störche geschlüpft - Nisthilfe auf PreZero-Gelände in Köthen wird angenommen

In der Nisthilfe auf dem Gelände der Kompostierungsanlage von PreZero in Köthen hocken zwei junge Störche. Die Tiere finden hier reichlich Futter. Warum das in diesem Jahr eine besonders gute Nachricht ist.