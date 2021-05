Zwei Frauen müssen nach Verkehrsunfall in Köthen ins Krankenhaus

Köthen - Zwei Frauen sind nach einem Unfall am Dienstag in Köthen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ihre Fahrzeuge waren an der Kreuzung Bernburger Straße und Antoinettenstraße miteinander kollidiert.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 21-jährige Citroën-Fahrerin auf der Bernburger Straße in Richtung Zentrum unterwegs, als sie an besagter Kreuzung nach links abbiegen wollte. Dabei missachtete sie den Gegenverkehr und stieß mit dem Nissan einer 46-Jährigen zusammen.

Der Rettungsdienst brachte beide Frauen ins Krankenhaus, das die 21-Jährige noch am selben Tag wieder verlassen konnte. Die 46-Jährige musste allerdings stationär aufgenommen werden.

Die Fahrzeuge der Frauen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Citroën entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von 4.000 Euro, am Nissan ein Schaden von etwa 8.000 Euro. (mz)