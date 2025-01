Feuerwehr Köthen Zwei Einsätze stören Knutfest in Köthen: Baum fällt auf Straße, viel Aufregung um Mülltonnenbrand

In der Fasanerieallee fällt ein Baum auf die Straße. In Thomas-Mann-Straße zünden Unbekannte zwei kleine Müllcontainer an.