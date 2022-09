Zum WelterbeRadeltag führen alle Wege nach Aken - hier wartet ein großes Programm auf die Radfahrer

Was die Besucher am Sonntag erwartet und welche Vorbereitungen getroffen wurden.

Aken/MZ - „Wo, wenn nicht in Aken“, sagt Sebastian Schwab, Mitarbeiter der Stadt Aken, mit Blick auf den ersten WelterbeRadeltag am kommenden Sonntag. Als beim Veranstalter, der WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg, vor gut einem Jahr der Gedanke zu so einem Tag aufkam, klingelten bei Schwab gleich die Ohren. „Das passt perfekt hier her“; und schon war die Stadt mit an Bord.