Drei Tage Sport und Unterhaltung im Stadion an der Rüsternbreite. Der CFC Germania begeht sein 120-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass kommt Prominenz in die Arena.

Zum 120. kommen Legenden: Europapokalsieger aus Magdeburg in Rüsternbreite

Köthen/MZ - In diesem Jahr gibt es in Köthen wirklich viel zu feiern. Da darf der Sport natürlich keine Ausnahme machen. Der Cöthener FC Germania feiert am kommenden Wochenende seinen 120. Geburtstag. Und entsprechend attraktiv haben die Verantwortlichen um den Vereinspräsidenten Ronald Maaß auch das Programm gestaltet. „Ich denke, wir haben eine gute Mischung aus Sport und Unterhaltung gefunden. Denn zu solch einem Anlass wird nicht nur Sport getrieben, sondern auch einmal richtig gefeiert“, sagt Maaß.