Landkreis in Not

Köthen/MZ - Zahlreiche Schüler kommen in Anhalt-Bitterfeld in den Genuss, die kostenfreie Schüler-RegioCard nutzen zu können – auch in der Freizeit und in den Ferien. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn die Kommunalaufsicht könnte das Projekt kippen.