Zu viel Rente erhalten? Frau in Aken übergibt Betrüger mehrere tausend Euro

Aken - In Aken ist eine älterere Frau am Donnerstag auf einen betrügerischen Rentenberater hereingefallen. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt.

Die Frau hatte sich am Donnerstagnachmittag an die Beamten gewandt und von einem angeblichen Mitarbeiter der Rentenstelle berichtet, dem sie mehrere Tausend Euro übergeben hatte. Vorausgegangen war ein Gespräch, in dem der Betrüger der älteren Frau erzählt hatte, sie habe zu viel Rente erhalten und nun finde eine Rückforderung statt.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge, hatte der unbekannte männliche Täter hochdeutsch gesprochen. Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur.

Bürger, die ebenso angesprochen wurden oder die Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, Telefon (03496) 4260 zu melden.