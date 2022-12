Zigarettenautomat im Osternienburger Land aufgebrochen - Schachtel und Bargeld fehlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen Zigarettenautomaten in der Gemeinde Osternienburger Land aufgebrochen.

Osternienburg/MZ - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 1 und 10 Uhr, einen Zigarettenautomaten am Reppichauer Anger in der Gemeinde Osternienburger Land aufgebrochen.

Sie öffneten gewaltsam die Tür des Behältnisses, entnahmen eine unbekannte Anzahl von Schachteln verschiedener Hersteller und bemächtigten sich außerdem des Bargelds, welches sich offenbar in der Kassette befand. Der Polizei liegen derzeit keine Angaben zur Schadenshöhe vor.