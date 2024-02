In der Sitzung des Senats der Hochschule Anhalt am 14. Februar wurde Professor Dr. Jörg Bagdahn erneut zum Präsidenten der Hochschule Anhalt gewählt. Seine dritte Amtszeit beginnt am 1. September und dauert fünf Jahre.

