Zeugen nach Unfallflucht gesucht: 71-Jährige wird in Aken von SUV erfasst und kommt ins Krankenhaus

Aken/MZ - Eine 71-jährige Fußgängerin ist in Aken von einem SUV angefahren und ins Krankenhaus gebracht worden. Der Autofahrer beging anschließend Unfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach ersten Erkenntnissen war die Fußgängerin mit ihrem Hund auf dem Fußweg der Burgstraße unterwegs, als in Höhe der Einmündung Philippsburg das hellgraue oder beigefarbene Fahrzeug auf den Gehweg geriet und die 71-Jährige erfasste.

Die Frau kam dadurch zu Fall und zog sich Verletzungen zu, die in der Klinik ambulant behandelt werden mussten.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zum Fahrer und zum genutzten Fahrzeug. Weiterführende Angaben nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld per Telefon unter 03496/4260 oder per E-Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.