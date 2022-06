Zehnjähriger wird in Köthen von VW erfasst und verletzt - Fahrerin erleidet einen Schock

Blick in einen Rettungswagen.

Köthen/MZ - Ein zehnjähriger Junge ist am Freitagmorgen in der Köthener Lohmannstraße bei einem Unfall verletzt worden. Der Junge hatte gegen 7.30 Uhr trotz Fahrzeugverkehr die Straße überqueren wollen und wurde dabei vom VW einer 33-jährigen Fahrerin erfasst, die die Lohmannstraße in Richtung Baasdorfer Straße befahren hatte.

Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Der entstandene Sachschaden am VW wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.