Neues Wohnquartier in Köthen Zankapfel „Hallesche Straße“ - Bürgerinitiative wettert gegen den Beschluss des Stadtrates

Die Bürgerinitiative „Altstadtquartier“ war von Beginn an in die Planungen in der Halleschen Straße in Köthen eingeweiht. Den Supermarkt konnte sie verhindern, doch nun gefällt ihr auch das betreute Wohnen nicht.